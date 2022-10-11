Наталка Денисенко розповіла, на які кошти живе її родина під час війни

Зараз родина акторки залишилася без свого основного заробітку.

Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко розповіла, як заробляє кошти для своєї родини під час повномасштабної війни в Україні.

Акторці довелося частково призупинити свою творчу діяльність, адже багато фільмів та телепроєктів звернули свої знімальні майданчики до найкращих часів.

Як розповіла Наталка "24 каналу", її родині пощастило, адже до війни вони мали непогані заощадження.

"До війни ми дуже багато працювали. Дуже багато. Тому маємо досить непогані заощадження і живемо на них. Ми збирали гроші на будинок. Будинку немає, але є за що жити. Також є якась робота в озвучуванні, в інстаграм-колабораціях. Ось на це ми і живемо", - поділилася акторка.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Зараз чоловік Наталки, актор Андрій Фединчик служить у ЗСУ, а вона займається волонтерською діяльністю та влаштовує благодійні поетичні вечори.

Нагадаємо, днями родина акторки Наталки Денисенко відсвяткувала 5-річчя сина.

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