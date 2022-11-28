Наталка Денисенко розповіла про службу чоловіка Федінчика на фронті: "Це страшно"

Також акторка пригадала, як сильно хвилювалася через батьків, які на початку повномасштабної війни були у Чернігові.

Відома українська акторка Наталка Денисенко розповіла про свого чоловіка, актора Андрія Федінчика, який від початку повномасштабної війни служить у лавах ЗСУ.

Як зізналась знаменитість у програмі ЖВЛ, свого коханого вона не хотіла відпускати на війну. Акторка просила чоловіка, аби той залишився поруч з нею та сином. Утім, Федінчик знайшов потрібні слова, як заспокоїти свою дружину.

"Я йому телефонувала і сказала: "Ти взагалі можеш відмовитися?". Плакала… І він мені сказав одну річ тоді, і більше я такого не робила. Він каже: "Наташо, припини мене деморалізувати. Це моє рішення – стати на захист своєї країни. Ти маєш мене підтримувати, а не казати, що ти пішов, мене залишив. Припини так робити. Я не хочу більше з тобою на цю тему говорити", - пригадала Наталка.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик з сином / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Нині ж зірка розуміє, що чоловіку просто потрібно було опинитися у таких стресових умовах та на полі бою виплеснути гнів.

"Полігони, стрільба. Він мені показував відео з навчань – це страшно. Після цих навчань він такий радісний. Можливо, йому просто в житті потрібні такі штуки: коли ти у стресових ситуаціях, коли ти виплескуєш оцей адреналін, гнів", - додала акторка.

До слова, не лише через чоловіка Наталка Денисенко хвилювалася. На початку повномасштабної війни батьки знаменитості перебували у Чернігові, який нещадно нищили росіяни. Мамі Наталки тоді були необхідні ліки, які закінчувалися у місті. Згодом акторка змогла допомогти рідним – евакуювати їх.

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"Моя мама ще тільки після лікарні була, і вони сиділи у підвалі, і потрібні були антибіотики, а вже нічого не було в аптеках. Зі світлом були перебої, зі зв'язком теж, потім закінчилася вода. Мої батьки не хотіли виїжджати. От типу: "Ми будемо тут". Це було морально найжахливіше", - пригадала зірка.

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