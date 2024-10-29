Наталка Денисенко розповіла про службу чоловіка Федінчика в ЗСУ: "Працює в дуже небезпечних місцях"

Артистка також поділилася, як підтримує з ним стосунки на відстані та як вони виховують сина.

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про службу чоловіка-військового, актора Андрія Федічника, в лавах ЗСУ.

Обранець артистки став на захист України ще на початку повномасштабної війни. Денисенко в інтерв'ю Viva! говорить, що її коханий насправді працює в небезпечних місцях, через що вона неабияк хвилюється. Утім, Андрій Федічник заспокоює дружину. Актор намагається бути з коханою на зв'язку, а якщо такої можливості в нього не буде, то попереджає завчасно.

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Мені пощастило, що мій чоловік завжди намагається бути на зв'язку. Навіть коли не може, він завчасно попереджає: "Я тільки повернувся із завдань, зараз буду спати, тому буду не на зв'язку". Він працює в дуже небезпечних місцях, і це, звісно, викликає тривогу за його безпеку. Але він завжди тримає мене в курсі: що і як, щоб я не хвилювалася", - говорить артистка.

Наталка Денисенко ділиться, що наразі стосунки з Андрієм Федічником будує в режимі онлайн. Подружжя також в у такому форматі виховує сина. Вони обговорюють телефоном всі важливі моменти, що стосуються 7-річного Андрійка, а також їхнього сімейного життя. Зазвичай подружжя листується, або спілкується телефоном. Вкрай рідко парі вдається зв'язатися за допомогою відеозв'язку.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Наше життя зараз переважно онлайн. Виховання сина також. Ми багато спілкуємося через аудіоповідомлення, рідше – відео, тому що йому не завжди це зручно через роботу. Але ми підтримуємо контакт, обговорюємо все, що стосується сина, його розвитку, нашого сімейного життя. Ми живемо у форматі онлайн-стосунків: від любовних листувань до виховання сина – все відбувається через екрани", - зізналась артистка.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко розповідала про сварки з чоловіком. Також артистка зізнавалась, як Андрій Федінчик реагує на її відверті фото в Мережі.

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