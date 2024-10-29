Наталка Денисенко розповіла про службу чоловіка Федінчика в ЗСУ: "Працює в дуже небезпечних місцях"

Артистка також поділилася, як підтримує з ним стосунки на відстані та як вони виховують сина.
Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про службу чоловіка-військового, актора Андрія Федічника, в лавах ЗСУ.
Обранець артистки став на захист України ще на початку повномасштабної війни. Денисенко в інтерв'ю Viva! говорить, що її коханий насправді працює в небезпечних місцях, через що вона неабияк хвилюється. Утім, Андрій Федічник заспокоює дружину. Актор намагається бути з коханою на зв'язку, а якщо такої можливості в нього не буде, то попереджає завчасно.
"Мені пощастило, що мій чоловік завжди намагається бути на зв'язку. Навіть коли не може, він завчасно попереджає: "Я тільки повернувся із завдань, зараз буду спати, тому буду не на зв'язку". Він працює в дуже небезпечних місцях, і це, звісно, викликає тривогу за його безпеку. Але він завжди тримає мене в курсі: що і як, щоб я не хвилювалася", - говорить артистка.
Наталка Денисенко ділиться, що наразі стосунки з Андрієм Федічником будує в режимі онлайн. Подружжя також в у такому форматі виховує сина. Вони обговорюють телефоном всі важливі моменти, що стосуються 7-річного Андрійка, а також їхнього сімейного життя. Зазвичай подружжя листується, або спілкується телефоном. Вкрай рідко парі вдається зв'язатися за допомогою відеозв'язку.
"Наше життя зараз переважно онлайн. Виховання сина також. Ми багато спілкуємося через аудіоповідомлення, рідше – відео, тому що йому не завжди це зручно через роботу. Але ми підтримуємо контакт, обговорюємо все, що стосується сина, його розвитку, нашого сімейного життя. Ми живемо у форматі онлайн-стосунків: від любовних листувань до виховання сина – все відбувається через екрани", - зізналась артистка.
Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко розповідала про сварки з чоловіком. Також артистка зізнавалась, як Андрій Федінчик реагує на її відверті фото в Мережі.
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