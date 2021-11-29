Наталка Денисенко розповіла про свою дитячу травму: "Заново вчилась ходити"

Зірка невдало впала.

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про свою дитячу травму.

Це сталося, коли майбутній зірці було лише сім років. Наталка тоді невдало впала. Так, одразу все було добре, однак, через декілька днів вона відчула сильний біль у спині.

Наталка Денисенко в дитинстві / instagram.com/natalka_denisenko

"Вдома я спіткнулася і впала. Від падіння у мене перехопило подих. Через 30 секунд біль минув, але через декілька днів я почала відчувати біль у спині. Звичайно ж сказала мамі, та після знімку в лікарні мені діагностували перелом 5-6 хребетних тіл", - розповіла у своєму Instagram артистка.

Минув місяць, та тріщини загоїлися. Втім, зірка заново вчилася ходити. Наталка пригадує, що мама носила її портфель, бо їй не можна було підіймати важкі речі.

"Хребет і м'язи були дуже слабкі, лікар порадив "зміцнювати м'язовий корсет" і віддати мене на танці, я була дуже рада", - пригадала зірка.

Наталка Денисенко в дитинстві / instagram.com/natalka_denisenko

Так, Наталка почала займатися балетом. Хоча її родина жила бідно, батьки все робили для того, аби донька ходила на танці.

"Зараз у мене сколіоз (через ту травму), але завдяки балету не такий виражений", - поділилась Наталка.

Наталка Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko

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