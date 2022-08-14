Наталка Денисенко розповіла про зарплату чоловіка у ЗСУ та які він дає прогнози щодо війни в Україні

Акторка Наталка Денисенко розповіла ро зарплату чоловіка, який служить у лавах ЗСУ.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Андрій Федінчик пішов захищати Україну від російських окупантів. Як зізналась Денисенко, зарплату її чоловік отримує. Щоправда, невелику. За словами акторки, цього б не вистачило, аби забезпечити усю родину. Утім, Федінчик пішов служити не через гроші. Актор вступив у лави ЗСУ, аби захистити країну від окупантів.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик з сином / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Тим більше у родини Денисенко є гроші. У них є певні заощадження, на які вони живуть, а також й сама Наталка нині заробляє.

"Для нас це зараз такі гроші, типу дякую - на бензин вистачає. Дякую, звичайно, що платять, але він там не через грошей. Він міг би більше заробити на озвучках. Йому платять гроші, але це не такі гроші, на які може вижити ціла родина. Можливо, у когось і 90-100 тисяч зарплата, але ж він не військовий, він рядовий у ЗСУ. Хоч він у працює з військовими, у нього зарплата там найнижча", - розповіла Наталка на YouTube-каналі "Гончарова".

Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також Наталка зізналась, що її чоловік їй майже нічого не розповідає про службу, він не хоче, аби дружина хвилювалася. Хоча акторка може розпитувати його, коли це все скінчиться нарешті. Андрій Федінчик говорить коханій, що треба набратися терпінням, адже швидко війна в Україні не скінчиться

"Він каже, що швидко нічого не закінчиться і треба набратися терпіння", - зізналась Наталка.

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