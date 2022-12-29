Наталка Денисенко розповіла, як 5-річний син реагує на довгу розлуку з батьком, який служить у ЗСУ

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася, як її 5-річний син реагує на тривалу розлуку із батьком, актором Андрієм Фединчиком, який зараз служить у ЗСУ.

Як зізналася акторка у розмові з сайтом ТСН.ua, вона не приховує від сина те, що в Україні триває війна і те, що його батько сьогодні захищає її від окупантів.

"Він все розуміє. Він розуміє, що триває війна, що на нас напала Росія. Він вже дорослий, йому 5 років, і він розумний хлопчик. Тому він просто чекає на тата", - поділилася Наталка.

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також Денисенко розповіла, що не має змоги часто бачитися із чоловіком, адже він перебуває далеко від дому. Новорічні свята зіркова родина також, скоріш за все, буде зустрічати окремо.

"Не знаю, коли вже його побачу, коли його відпустять. Він був влітку у "відрядженні", а потім їх відпустили на декілька місяців, і ось він знову поїхав. На Новий рік, скоріш за все, він не приїде", - розповіла акторка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко показала, як проводжає Андрія Фединчика на фронт.

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