Наталка Денисенко розповіла, як на добу втратила зв'язок з чоловіком, який служить в ЗСУ

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла, як перелякалася, коли її чоловік Андрій Федичник перестав виходити на зв'язок на передовій.

Зірка "Кріпосної" поділилася своїми переживаннями в сторіз в Instagram. Акторка показала переписку з чоловіком, коли писала йому, а він не відповідав.

"Ще пару годин тому я реально почала дуже переживати. Бо раз 24 години ми обов'язково списуємося...", - розповіла Денисенко.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

На щастя, за деякий час Андрій все ж таки відповів дружині та написав, що у нього все добре. Наталка написала, що в такі моменти прекрасно розуміє, як важко сьогодні багатьом українкам, які чекають на своїх захисників.

"Після того, як я написала у всі месенджери - отримала відповідь. Навіть не уявляю, як тим жінкам, які не отримують повідомлень тижнями... Дуже хотілося б підтримати всіх, хто чекає на своїх чоловіків! Ми не одні. Тримаємося",- написала Наталка.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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