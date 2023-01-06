Наталка Денисенко розповіла, як на добу втратила зв'язок з чоловіком, який служить в ЗСУ

Акторка підтримала усіх жінок, хто чекає своїх захисників.
Українська акторка Наталка Денисенко розповіла, як перелякалася, коли її чоловік Андрій Федичник перестав виходити на зв'язок на передовій.
Зірка "Кріпосної" поділилася своїми переживаннями в сторіз в Instagram. Акторка показала переписку з чоловіком, коли писала йому, а він не відповідав.
"Ще пару годин тому я реально почала дуже переживати. Бо раз 24 години ми обов'язково списуємося...", - розповіла Денисенко.
На щастя, за деякий час Андрій все ж таки відповів дружині та написав, що у нього все добре. Наталка написала, що в такі моменти прекрасно розуміє, як важко сьогодні багатьом українкам, які чекають на своїх захисників.
"Після того, як я написала у всі месенджери - отримала відповідь. Навіть не уявляю, як тим жінкам, які не отримують повідомлень тижнями... Дуже хотілося б підтримати всіх, хто чекає на своїх чоловіків! Ми не одні. Тримаємося",- написала Наталка.
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