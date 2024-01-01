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Наталка Денисенко розповіла, як пережила жахливу атаку ворожих дронів по Одесі

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Наталка Денисенко розповіла, як пережила жахливу атаку ворожих дронів по Одесі

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Артистка перебувала разом із чоловіком та сином у місті, яке окупанти атакували безпілотниками.

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про пережиту жахливу атаку ворожих дронів по Одесі.

До слова, у місті знаменитість перебувала разом із чоловіком-військовим та сином. Саме туди Андрія Федінчика відпустили на вихідний день. Однак новорічна ніч в Одесі була тривожною. Російські окупанти атакували місто дронами-камікадзе.

"З Новим роком! Вночі була страшна атака шахедів на Одесу…Ми побачили, як збили один…", - поділилася акторка.

Допис Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Допис Наталки Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко під час повітряної тривоги ховалася з родиною в укритті. За словами знаменитості, сховище було просторе та зручно облаштоване, що там навіть можна було відпочити.

"У готелі є дуже гарне і комфортне укриття. Там навіть можна спати! Вчора на стресі вам не зняла", - розповіла знаменитість.

Нагадаємо, Наталка Денисенко зустріла Новий рік разом із сином та чоловіком в Одесі. До слова, коханого артистки відпустили на вихідні, тож родина вирішила зустрічати свято разом.

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Дата публікації
Перегляди
614
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