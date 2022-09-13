Наталка Денисенко розповіла, як у вісім років ледь не стала жертвою зґвалтування

Зірка українського кіно Наталка Денисенко розповіла, як ледь не стала жертвою зґвалтування.

Знаменитість зізналась, що займається статевим вихованням 4-річного сина. А все тому, щоб хлопчик вмів відстоювати особисті кордони, адже у самої Наталки був болісний досвід.

До слова, коли Денисенко було лише вісім років, її ледь не зґвалтували. Наталку вхопив незнайомий чоловік та почав обмацувати. Акторці пощастило, адже вона зуміла втекти від нього.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"У мене синочок, йому 4 роки, і він знає що таке пеніс, що таке вульва. У нас є книга "Малечі про інтимні речі". І там розписано. Не тільки про секс, а більше про інтимні органи, про особисті кордони, що не можна, якщо тебе хтось… Тому що мене, наприклад, в дитинстві зустрів маніяк, він мене обмацав і ледь не зґвалтував. Я від нього втекла. Мені десь вісім років було. Я прибігла додому, мене трусило, і я не могла сказати мамі, що мене дядя хотів зґвалтувати або чіпав мої інтимні органи. Бо зі мною про це не говорили. Я просто сказала: "Мене налякав дядя, він мене схопив", - поділилася знаменитість на шоу "Чат Дівчат".

Згодом, артистка все ж зуміла розповісти про те, що трапилося з нею у дитинстві. Утім, вона це зробила лише у дорослому віці.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко розповіла, на які кошти живе їхня родина. До слова, її чоловік служить в ЗСУ, тож отримує маленьку зарплату. Тому родина Наталки живе на заощадження. Окрім цього, акторка нині теж заробляє.

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