Наталка Денисенко розповіла, як у їхній родині минув Новий рік: "Синочок перелякався, дрижали стіни"

Також акторка поділилася, що це перший її Новий рік, коли поруч немає чоловіка.

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла, якою була новорічна ніч для їхньої родини.

Новий 2023-й рік для знаменитості почався з цинічних обстрілів росіян. Як розповіла знаменитість, вона таких потужних вибухів не чула від початку повномасштабного вторгнення. Тим часом синочок Наталки аж настільки злякався, що почав плакати.

"У нас ось так Новий рік розпочався. Синочок перелякався. Таких сильних вибухів я не чула від початку повномасштабного…дрижали стіни… Дякую ППО. А тим забугорним їб**нам не довго лишилося", - написала Наталка.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Загалом, Новий рік для Денисенко був складний і тим, що нині її чоловік, актор Андрій Федінчик, перебуває на фронті, тому у новорічну ніч вони не були разом.

"Це перший такий Новий рік… Я навіть не знаю, коли ми побачимося… І найпечальніше те, що мене зрозуміє більша частина жінок в Україні", - поділилася знаменитість.

Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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