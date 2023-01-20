Наталка Денисенко розповіла, як витримує розлуку з чоловіком, який служить у ЗСУ: "Так живуть тисячі"

Українська акторка Наталка Денисенко на собі відчула усю важкість розлуки з коханим, актором Андрієм Федінчиком, який зараз служить у лавах ЗСУ.

Акторське подружжя не бачилося вже тривалий час через те, що Федінчик перебуває на фронті. У сторіз в Instagram Денисенко розповіла, як витримує розлуку з коханим.

"Так живуть тисячі жінок у нас в країні і за кордоном... Це жертва, яку ми платимо за майбутнє наших дітей у вільній Україні", - сказала акторка.

Наталка зізналася, що за цей час вже звикла самостійно вирішувати усі побутові труднощі, тому коли Андрій повернеться додому, їй знову доведеться вчитися бути слабкою жінкою.

"Мені страшно самій собі зізнаватися, але я звикла бути сильною і самостійною, незалежною. Я все можу зробити сама... У мене навіть є ціла система, як піднімати важкі пакети з супермаркету… і так у всьому! Коли чоловік повернеться, мені знову треба буде вчитися жити разом із ним, вчитися просити допомоги, бути слабкою", - поділилася акторка.

Раніше Наталка Денисенко розповіла сайту ТСН.ua, як на тривалу розлуку з батьком реагує їхній 5-річний син.

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