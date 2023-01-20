Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Наталка Денисенко розповіла, як витримує розлуку з чоловіком, який служить у ЗСУ: "Так живуть тисячі"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
659
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наталка Денисенко розповіла, як витримує розлуку з чоловіком, який служить у ЗСУ: "Так живуть тисячі"

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Зірка серіалу "Кріпосна" вже майже звикла до таких реалій.

Українська акторка Наталка Денисенко на собі відчула усю важкість розлуки з коханим, актором Андрієм Федінчиком, який зараз служить у лавах ЗСУ.

Акторське подружжя не бачилося вже тривалий час через те, що Федінчик перебуває на фронті. У сторіз в Instagram Денисенко розповіла, як витримує розлуку з коханим.

"Так живуть тисячі жінок у нас в країні і за кордоном... Це жертва, яку ми платимо за майбутнє наших дітей у вільній Україні", - сказала акторка.

©

Наталка зізналася, що за цей час вже звикла самостійно вирішувати усі побутові труднощі, тому коли Андрій повернеться додому, їй знову доведеться вчитися бути слабкою жінкою.

"Мені страшно самій собі зізнаватися, але я звикла бути сильною і самостійною, незалежною. Я все можу зробити сама... У мене навіть є ціла система, як піднімати важкі пакети з супермаркету… і так у всьому! Коли чоловік повернеться, мені знову треба буде вчитися жити разом із ним, вчитися просити допомоги, бути слабкою", - поділилася акторка.

Раніше Наталка Денисенко розповіла сайту ТСН.ua, як на тривалу розлуку з батьком реагує їхній 5-річний син.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
659
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація