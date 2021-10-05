Наталка Денисенко розсекретила, скільки заробляє за один знімальний день

Акторка зазначила, що ці гроші вона може значно швидше заробити в Instagram.

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко розповіла про свій заробіток.

Так, артистка наразі знімається у двох проєктах. Каже, що від третього довелося відмовитися, оскільки не вистачає часу. За один знімальний день знаменитість може заробити близько 600 доларів. Про це вона розповіла у програмі "Зірковий шлях".

"Зараз дуже багато українськомовний проєктів, звичайно, ми скидаємо ціну на гонорари, тому що прокат цих проєктів лише на українських каналах. Тому це приблизно 500-600 доларів за знімальний день. Але він може тривати 12 годин на холоді, в голоді, це не просто так", – поділилася Наталка.

Наталка Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko

Втім, знаменитість зазначила, що блог в Instagram може приносити їй більше грошей, ніж знімання. Так, 500 доларів вона може заробити за дві години, опублікувавши серію рекламних сторіз.

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