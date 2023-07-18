Наталка Денисенко розсекретила вартість відпочинку у Туреччині: "Ціни дуже виросли"

Знаменитість тиждень перебуватиме у відпустці.
Українська акторка Наталка Денисенко поїхала з 5-річним сином Андрійком відпочивати до Туреччини.
В Instagram-stories прихильники знаменитості просто засипали її запитаннями щодо відпустки. Зокрема, користувачі цікавилися, скільки коштує тиждень відпочинку у Туреччині. Наталка не стала приховувати, а чесно відповіла.
Зокрема, відпустка акторці коштувала 90 тисяч гривень. У цю вартість входить переліт з Молдови до Туреччини, проживання в готелю. Щоправда, ціни неабияк піднялися, адже ще минулого року Наталка відпочивала за 70 тисяч гривень.
"Минулого року переліт та готель (я і дитина) коштували 70 тисяч гривень. Цього року ціни дуже виросли, і переліт та готель коштували 90 тисяч гривень. Це без дороги і готелів у Кишиневі", - поділилася акторка.
Щоправда, Наталка Денисенко обрала для проживання недешевий готель, а саме один із найкращих у Туреччині. Знаменитість задоволена обслуговуванням, їжею та пляжем.
"Дуже гарний, стильний готель, п'ять зірок. Я звикла до гарних готелів. Цим більш ніж задоволена. Смачна їжа і напої, супер сервіс, ідеальний пляж для діток", - розповіла акторка.
Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко скаржилася на росіян у Туреччині. Акторка розповідала, як жителі країни-агресорки поводяться, коли чують українську мову.
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