Наталка Денисенко розсекретила, як із Федінчиком підтримує інтим у стосунках на відстані

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про стосунки з чоловіком, актором Андрієм Федінчиком.

Подружжю рідко вдається бачитися, адже артист нині перебуває на службі в ЗСУ та майже не приїжджає додому. Тим часом Наталка Денисенко робить все можливе, аби їхні теплі стосунки не похитнулися та в шлюбі залишилася пристрасть. Зокрема, коли Федінчик вдома, то акторка відкладає всі справи та проводить час лише з коханим. Коли ж чоловік перебуває на службі, то Наталка підтримує його. Ба більше, закохані навіть практикували секс в режимі онлайн та еротичні листування.

Наталка Денисенко з чоловіком Андрієм Федінчиком / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"У нас був період сексу онлайн та всіх цих еротичних переписок. Бо як ще жінка з чоловіком можуть підтримувати стосунки на відстані? Зрозуміло, що для багатьох це може бути досить важко, якщо раніше не було такої сильної емоційної прив'язки. Але ми з Андрієм дуже старалися. І зараз, коли він буває вдома, я приділяю йому всю свою увагу, навіть роботу скасовую, щоб бути поруч із ним. Часу побути вдвох у нас завжди обмаль, тож ми його дуже цінуємо", - розповіла акторка в інтерв'ю JetSetter.

Окрім того, Наталка Денисенко робить все можливе, аби їхній 6-річний син не втратив емоційний зв'язок з татом. Артистка вручає хлопчикові подарунки та говорить, що це від батька. Також знаменитість часто записує відео з сином для чоловіка та просить Федінчика робити те саме, аби Андрійко відчував його присутність.

Наталка Денисенко, Андрій Федінчик та їхній син / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Андрійкові щовечора кажу, що тато за ним сумує, любить його. Я купую подарунки і дарую "від тата", щоб він відчував його турботу. Ми постійно знімаємо якісь відео та надсилаємо чоловіку. Ну і я завжди прошу Андрія, коли у нього є можливість, записувати аудіо- та відеоповідомлення для сина, щоб, попри відстань, їхній зв'язок не втрачався. Тато для нього авторитет, тому я щосили намагаюсь зберегти їхні стосунки", - поділилася акторка.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Валентина Хамайко розповіла про стосунки з чоловіком, який нині перебуває на службі. Знаменитість поділилася, чому вони досі офіційно не уклали шлюб та як війна вплинула на їхні взаємини.

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