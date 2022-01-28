Наталка Денисенко шокувала відео, як стоїть на цвяхах: "Перші хвилини кричала і матюкалась"

Зірка вперше таке практикувала.

Відома українська акторка Наталка Денисенко знайшла собі нове захоплення.

До слова, знаменитість спробувала постояти на цвяхах. У своєму Instagram артистка опублікувала відео, на якому практикує це заняття. Як зізналась Наталка, вона вперше стала на цвяхи.

"Давно вже чула про цю практику та її цікаві результати, і дуже хотіла спробувати. Для мене це виявилося дуже боляче. Я навіть не являла, настільки боляче", - поділилася Наталка.

Як зізналась акторка, спочатку їй було дуже складно та боляче. Навіть були такі думки, аби злізти з цвяхів. Втім, завдяки спеціалісту, зірка пересилила себе та вистояла 40 хвилин.

"Перші хвилини я кричала і матюкалася, гнівалася, кричала що я незручно поставила ногу, і я не зможу, що це не для мене. Потім у мене була паніка, мені було страшно. Я не могла заспокоїтися, я говорила що я не хочу нічого, я слабак і більше не можу", - поділилася Наталка.

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