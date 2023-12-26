Наталка Денисенко шокувала, як після фотосесії потрапила до лікаря

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про неприємність, через яку вона потрапила до лікаря.

Знаменитість в Instagram-stories поділилася, що знялася у різдвяній фотосесії. Однак не все пішло за планом. Після фотосету в акторки почав боліти поперек. Знаменитості довелося терміново звернутися за допомогою до лікарки-остеопата, якій довелося вправляти їй спину.

"Після різдвяної фотосесії в мене так схопила спина. Я поїхала до лікарки-остеопата, вона дві години мені там все ставила на місце. Дякувати Богу, все вставила на місце, але ще трохи болить поперек", - поділилася акторка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка говорить, що нині вона намагається якомога більше берегтися, хоч і має багато планів до Нового року. Акторка переконана, що їй терміново потрібно відпочити від справ, адже організм втомлений та почав давати збій.

"Сьогодні буде спокійний лайт режим. Теж багато чого треба зробити до Нового року, але я зрозуміла, що мені дуже-дуже потрібен відпочинок, реальний відпочинок", - розповіла акторка.

Нагадаємо, нещодавно молода дружина співака Віктора Павліка поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Катерина Реп'яхова розповіла про свою хворобу.

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