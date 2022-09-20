Наталка Денисенко схвилювала фанів кадрами з медичної лабораторії: "Аналізи показали багато нюансів"

У своєму Instagram Наталка Денисенко поділилася світлиною із медичної установи - на руці у акторки був медичний пластир після забору крові.

Сторіз Наталки Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Шанувальників акторки схвилював стан здоров'я Наталки, тому зірка отримала багато повідомлень із запитанням.

"Наташо, все добре? Чому стільки аналізів, ще й генетичні?", - поцікавилися в Денисенко фани.

Сторіз Наталки Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Натомість акторка не поспішає розповідати усі подробиці свого стану здоров'я, бо вирішила спочатку дочекатися результаті аналізів.

"Дочекаюся результатів, а там глянемо. Єдине, що можу сказати, аналізи, що я здавала тиждень тому, показали багато нюансів, про які я і подумати не могла", - написала Наталка.

Сторіз Наталки Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Крім того, акторка додала, що після медичних тестів їй не можна потрібно уважніше поставитися до свого харчування.

"Мені не можна забувати їсти! І не робити великі перерви між прийомами їжі, а я це роблю...", - сказала Денисенко.

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