Наталка Денисенко у бікіні похизувалася стрункою фігурою на вулиці у засніжених Карпатах

Українська акторка Наталка Денисенко разом з 5-річним сином Андрієм після вікенду в Одесі вирушили до Карпат.

Як розповіла артистка на сторінці в Instagram, разом з дитиною вони продовжили зимові канікули в одному з комплексів у Карпатах, а саме в селі Яблуниця Івано-Франківської області.

За словами Денисенко, їй тут дуже сподобалося. Зірка встигла попаритися в бані, посидіти в чані під відкритим небом, поласувала місцевою кухнею. Також Денисенко показала, які розваги для себе тут знайшов її син.

Наталка Денисенко відпочиває у Карпатах / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко відпочиває у Карпатах / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко відпочиває у Карпатах / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Артистка поділилася, що поїздка у це місце стало для неї свого роду ретритом. Денисенко перезавантажилася та відновила сили.

Наталка Денисенко відпочиває у Карпатах / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко відпочиває у Карпатах / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко відпочиває у Карпатах / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко відпочиває у Карпатах / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко відпочиває у Карпатах / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, що на Новий рік Наталка Денисенко разом з сином вирушила до Одеси. Як зізналася артистка, свято вона провела у компанії свого чоловіка-військового Андрія Федінчика, якого відпустили на один день. Разом з тим акторка отримала купу хейту у свій бік, мовляв, чому одні можуть бачитися з рідними, а інших вже рік, як не відпускають у відпустку. Денисенко знайшла, що відповісти недоброзичливцям.

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