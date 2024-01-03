Наталка Денисенко у бікіні показала, як поніжилася у джакузі і поплавала з дельфінами в Одесі

Українська акторка Наталка Денисенко наразі разом з 6-річним сином Андрієм перебуває в Одесі.

На сторінці в Instagram зірка серіалу "Кріпосна" показала, як вони з сином проводили там час. Зокрема, родина прийняла джакузі з піною і помилувалася панорамою, яка відкривалася з їхнього номера. Окрім того, Денисенко продемонструвала струнку фігуру у білосніжному бікіні:

"Українське море і небо такі гарні, коли не летять ракети! Я вірю, що так і буде! За останній тиждень було стільки масованих атак від росіян… На новий рік ми бачили не салюти, а як збивають шахеда… Ми цілі - в прямому і переносному сенсі … Ми живі і будемо жити! Сьогодні передостанній день нашого з синочком перебування в готелі. Щодня вмовляю себе на відпочинок, але радість Андрійка - це те, що дає мені сили", - зізналася Наталка.

Наталка Денисенко показала, як з сином відпочила в Одесі

Також акторка поділилася, що вони разом з сином провели час з дельфінами і хлопчик лишився у захваті. Разом родина погодувала дельфінів, а Наталка розповіла про умови, в яких утримуються тварини.

Зокрема, Денисенко поділилася, що у басейні, де плавають дельфіни, спеціально відфільтрована вода і годують їх різними рибами. Також, поділилася артистка, у кожного дельфіна є свій тренер, який лишається з твариною на все життя.

Нагадаємо, як Наталка Денисенко ділилася раніше, до Одеси вона вирушила першою чергою, аби побачитися з чоловіком Андрієм Федінчиком, який наразі боронить Україну у складі ЗСУ. Чоловіка артистки відпустили до родини на один день 31 грудня. Тож щаслива Денисенко розповіла, що Новий рік вона зустріла з родиною у повному складі.

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