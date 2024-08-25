Наталка Денисенко у пікантному бікіні з вирізом на грудях розкрила секрет стрункості своєї фігури

Артистка зізналася, що для ідеальних форм вона не потребує надмірного спорту.
Українська акторка Наталка Денисенко похизувалася своєю фігурою під час відпочинку у Карпатах.
Так, знаменитість доволі часто публікує фото, на яких підкреслює свої форми. Цього разу не було виключення й зірка показала свій пікантний купальник з глибоким вирізом на топі. Своєю чергою шанувальники поцікавилися секретом такої підтягнутої та стрункої фігури. Відповідь Денисенко здивувала юзерів, адже, за її словами, вона фокусується не на виснажливих тренуваннях у залі, а на внутрішній гармонії та правильному способі життя.
"Щойно дівчина біля басейну запитала, скільки разів на тиждень я займаюся у спортзалі, щоб мати таку фігуру? Я відповіла чесно: ніскільки. Бо в спортзалі я не була дуже давно. Моя фігура – це сукупність генетики, гарного настрою, нормального гормонального фону, любові до себе, легкої зарядки, правильного харчування, гармонійних стосунків з їжею та "психології тіла", - поділилася акторка.
До речі, разом з Наталкою на курорті відпочивають її чоловік, актор і військовослужбовець Андрій Федінчик, який провернувся з фронту, та їхній синочок Андрій. Раніше акторка вже ділилася, як вони відсвяткували День Незалежності разом серед гір у вишиванках.
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