Наталка Денисенко у спідньому похизувалася стрункою фігурою

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася з шанувальниками своїм пікантним селфі.

У сторіз своєї сторінки в Instagram зірка розмістила фотографію, де постає у спідньому білого кольору. На знімку Денисенко позує, дивлячись у дзеркало. А комод біля дзеркала прикрашає величезний букет квітів.

Днями артистка ділилася, що потрапила до лікарні і кепсько почувається. У знаменитості підозрювали грип. Та вже сьогодні Денисенко заспокоїла своїх прихильників, поділившись, що їй стає краще.

Фани пораділи за свою кумирку, адже тепер вона скоріш за все зможе поїхати на гастролі і вони зможуть побачити її на сцені. Раніше Денисенко зазначала, що якщо в неї підтвердиться грип, то їй доведеться відмовитись від вистав на деякий час.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Були й ті прихильники, яких зацікавило, як Наталка підтримує таку бездоганну фізичну форму. На що артистка відповіла:

“Нічого особливого… Жодного секрету в мене немає. Спортом зараз не займаюсь через нестачу часу. У мене завжди була гарна фігура. Так, у мене немає кубиків на животі. Але в мене майже немає целюліту. Фігура гарна, я нею дуже задоволена. І, здебільшого, це моє харчування. В мене просто гарні стосунки з їжею з дитинства Я дозволяю собі і солодке, і фастфуд. Але мені не хочеться чогось такого постійно. Я не переїдаю і завжди відчуваю, коли я наситилась. Їм все”, - зізналася Денисенко.

Нагадаємо, декілька тижнів тому Наталка Денисенко поділилася рідкісним фото зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який зараз захищає Україну на фронті. Цим кадром артистка привітала коханого з 39-річчям.

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