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Наталка Денисенко у спокусливому міні приголомшила танцем на пілоні на благодійному заході

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Наталка Денисенко у спокусливому міні приголомшила танцем на пілоні на благодійному заході

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Українська акторка Наталка Денисенко долучилася до благодійного тренування.

Зірка українського кіно Наталка Денисенко активно бере участь у волонтерських заходах під час повномасштабної війни. Новою ініціативою, до якої приєдналася акторка, стали тренування з танців на пілоні. 

"Сьогодні ми тренуємося та збираємо гроші на швидкі", - розповіла Наталка. 

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

У своїх сторіз в Instagram Денисенко у короткій спідниці та на височенних підборах показала декілька звабливих хореографічних рухів. 

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка зізналася, що вже більше півроку не ходила на заняття, але отримала надзвичайне задоволення від тренування. До того ж, акторка додала, що під час війни не соромно займатися хобі, однак варто пам'ятати про волонтерську допомогу. 

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko
Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Займатися звичними справами, що приносять задоволення і користь вам, зовсім не соромно! Але не слід забувати , що відбувається у нас в країні! Нехай кожне ваше задоволення виливається у допомогу, навіть мінімальну", - написала Денисенко.

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