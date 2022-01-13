Наталка Денисенко у стрипах та сексікостюмчику спокусливо станцювала на пілоні

Наталка Денисенко у стрипах та сексікостюмчику спокусливо станцювала на пілоні

Акторка похизувалася новим досягненням.

Відома українська акторка Наталка Денисенко вже декілька років не зраджує своєму хобі – танцям на пілоні.

Попри графік знімань, знаменитість знаходить час для ще однієї улюбленої справи. Час від час зірка серіалу "Кріпосна" хизується результатом тренувань перед своїми шанувальними. І от тепер артистка показала фанам нове відео. У ролику Наталка у білому сексікостюмчику та високих стрипах виконує спокусливий полденс під пильним поглядом своєї тренерки.

Знаменитість зазначила, що має нове досягнення – танцює в такт музиці.

У коментарях юзери написали, що дивитися на танці акторки – саме задоволення.

Дуже гарно

Розкішно

Як красиво

Не лишився осторонь і чоловік Денисенко – актор Андрій Федінчик. Зірка оцінив гарячий танок та залишив смайлики у вигляді вогників.

Читайте також: