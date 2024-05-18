Наталка Денисенко у весільній сукні зробила неочікуване зізнання: "Це неймовірні відчуття"

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про підготовку до особливої події у житті.

Так, у своєму фотоблогу Наталка неочікувано заявила про весілля. До того ж акторка опублікувала серію фото, де попозувала у весільній сукні з веляном. Доповнили її образ вишукані рукавички. Денисенко зізналася, що вже в приємному передчутті урочистості. Втім, жодних подробиць зірка розкривати не стала.

"Коли ти вийдеш заміж? Коли я – розкажу вже менше, ніж за тиждень... Бути знову нареченою – це неймовірні відчуття! Ви ж знаєте, як я це люблю! Як вам образ? Так хочеться скоріше вам показати все одразу! Але треба трошки потерпіти…", - заінтригувала знаменитість.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Таке зізнання стало несподіванкою для прихильників акторки. Річ у тім, що Наталка вже сім років перебуває у шлюбі з актором-військовим Андрієм Федінчиком. Водночас юзери взялися припускати, що це може бути чергова церемонія подружжя, адже закохані вже робили декілька весіль у різні періоди своїх стосунків.

Наталка щороку гуляла з Федінчиком чергове весілля. Невже традиція повернулась? Я читала, що такі ритуали, як магія привороту

Дуже ніжно і красиво

Я б також хотіла так, як ви. Кожного разу нове весілля з тим самим чоловіком в різних країнах

Найгарніша наречена

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

До речі, у сьому річницю шлюбу Денисенко вже натякала, що хотіла б знову опинитися у статусі нареченої. І вже тоді замислювалася над ще одним весіллям з Федінчиком, який зараз на фронті.

Читайте також: