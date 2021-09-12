Наталка Денисенко в бірюзовому купальнику грайливо випнула сіднички

Артистка попозувала перед софітами.

Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, яка нещодавно у купальнику похизувалася стрункою фігурою, знову вирішила розбурхати уяву своїх шанувальників.

Так, в сторіс на своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала доволі спокусливу світлину. На знімку акторка позує перед камерою в бірюзовому купальнику з воланами, які добре підкреслюють її апетитний бюст. Для фото зірка обрала таку позу, яка демонструє її плаский животик та підтягнуту фігуру.

До речі, помітно, що Наталка займається в спортивному залі, адже видно її м’язи на руках.

Наталка Денисенко в купальнику / instagram.com/natalka_denisenko

"Поки відпустка та вихідні мені не світять, я вирішила попозувати перед софітами", - підписала світлину знаменитість.

Судячи з допису, зірка відпочине не скоро. Тому їй лишається хизуватися своєю стрункою фігурою, перебуваючи на роботі.

Нагадаємо, не так давно Наталка Денисенко показала рідкісне фото зі своїм батьком. Окрім цього, вона зворушливо привітала його з днем народження.

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