Наталка Денисенко в "голому" бікіні захопила фігурою та поділилася секретом стрункості

Акторка зводить з розуму фанатів розкішним тілом.
Українська акторка Наталка Денисенко влаштувала палку імпровізовану фотосесію під час відпочинку в Єгипті.
Так, зірка серіалу "Кріпосна" на своїй сторінці в Instagram розмітила світлини, на яких постала у бежевому бікіні, яке також називають "голим". Знаменитість фотографувалася у кокетливих позах, демонструючи розкішні вигини своєї фігури.
Пляжний образ Наталка доповнила накидкою, окулярами та намистом.
"Завершую відпочинок справжніми "інста-фото" у справжній "інста-локації", – поділилася вона.
Юзери захопилися фігурою кумирки. Так, у коментарях вони написали, що Денисенко має ідеальні форми.
- Це дуже красиво, на ідеальній фігурі
- Неймовірної краси жінка
- Неможливо бути такою красивою
- Дуже класна фігурка і ви просто вогонь
Також Наталка відповіла на запитання однієї з підписниць щодо секрету своєї стрункості після пологів.
"Та просто в мене таке тіло, і розтяжок не було, і целюліт був лише після пологів пів року! Звичайно, я займаюся собою, але жодних сильних зусиль для цього не роблю. Намагаюся нормально харчуватися, іноді танці, стретчинг, багато активності на роботі, скраби/масажі періодично", – поділилася вона.
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