Наталка Денисенко в "голому" бікіні захопила фігурою та поділилася секретом стрункості

Акторка зводить з розуму фанатів розкішним тілом.

Українська акторка Наталка Денисенко влаштувала палку імпровізовану фотосесію під час відпочинку в Єгипті.

Так, зірка серіалу "Кріпосна" на своїй сторінці в Instagram розмітила світлини, на яких постала у бежевому бікіні, яке також називають "голим". Знаменитість фотографувалася у кокетливих позах, демонструючи розкішні вигини своєї фігури.

Наталка Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko

Пляжний образ Наталка доповнила накидкою, окулярами та намистом.

Наталка Денисенко / instagram.com/natalka_denisenko

"Завершую відпочинок справжніми "інста-фото" у справжній "інста-локації", – поділилася вона.

Юзери захопилися фігурою кумирки. Так, у коментарях вони написали, що Денисенко має ідеальні форми.

Це дуже красиво, на ідеальній фігурі

Неймовірної краси жінка

Неможливо бути такою красивою

Дуже класна фігурка і ви просто вогонь

Також Наталка відповіла на запитання однієї з підписниць щодо секрету своєї стрункості після пологів.

"Та просто в мене таке тіло, і розтяжок не було, і целюліт був лише після пологів пів року! Звичайно, я займаюся собою, але жодних сильних зусиль для цього не роблю. Намагаюся нормально харчуватися, іноді танці, стретчинг, багато активності на роботі, скраби/масажі періодично", – поділилася вона.

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