Наталка Денисенко в купальнику похизувалася схудлою фігурою і показала, як розважається на яхті

Українська акторка Наталка Денисенко похизувалася схудлою фігурою та розповіла, як минає її відпочинок.

Артистка нині у відпустці. Разом із сином Денисенко вирушила до Туреччини. У фотоблогу знаменитість активно ділиться, як минає її відпочинок. Зокрема, знаменитість зізналась, що обожнює яхти. Тож, артистка орендувала невеличкий човен та разом із сином досліджувала море.

"Ми взяли в оренду човен і поїхали кататися узбережжям. Я обожнюю всілякі яхти, човни, прогулянки на воді. Це моє! Синочок теж звик від дитинства, щоправда, йому подобаються більші за розміром", - поділилася артистка.

Наталка Денисенко на відпочинку в Туреччині / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

До речі, за штурвалом була Наталка Денисенко. Акторка зізналась, що керувати яхтою нескладно, майже так само, як і автівкою.

"Насправді таким човником не так вже і складно управляти, є нюанси, але це майже як машина, тільки перемикати все вручну", - розповіла артистка.

Наталка Денисенко на відпочинку в Туреччині / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також Наталка Денисенко вже й встигла похизуватися помітно схудлою фігурою. На яхті знаменитість сфотографувалася на тлі моря у білому купальнику. Зірка кіно продемонструвала стрункі та підтягнуті форми.

Наталка Денисенко на відпочинку в Туреччині / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова ділилася кадрами з відпочинку. Знаменитість показувала, як проводить час у Монако, та демонструвала в купальнику струнку фігуру.

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