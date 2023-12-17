Наталка Денисенко відверто зізналась, як війна вплинула на шлюб із Федінчиком: "Стосунки вже не ті"

Також артистка розповіла, як обранець реагує на те, що вона публікує у фотоблогу відверті знімки.

Українська акторка Наталка Денисенко відверто розповіла про шлюб з чоловіком Андрієм Федінчиком, який нині служить в лавах ЗСУ.

Знаменитість зізналась, що їхні стосунки за останні два роки неабияк змінилися та стали не такими, як були раніше. Однак Денисенко запевнила, що шлюб став лише міцнішим. Зокрема, вона більше підтримує та цінує коханого. Тим часом Федінчик намагається більше приділяти уваги дружині та синові.

Наталка Денисенко з чоловіком Андрієм Федінчиком / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"У мене з чоловіком вже не ті стосунки, але вони не стали гірші, а навпаки - у деяких моментах вони стали кращими. Загострилося в нього бажання бути зі мною. Я теж стала більше його цінувати, підтримувати, розуміти", - розповіла акторка на шоу "Ближче до зірок".

Також Наталка чесно відповіла, як чоловік реагує на те, що вона в Instagram може опублікувати відверті світлини. За словами артистки, коханий не забороняє їй цього робити. Ба більше, йому подобаються пікантні знімки дружини. Денисенко також додала, що коханому вона надсилає більш відверті кадри.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Чоловік навіть спеціально просить, щоб я зробила гарні на фотосесії якісь відверті фото, щоб відправити йому. Ось саме професійні. Те що в нас онлайн-стосунки еротичні, то це факт. Він також хоче якоїсь краси, то я знімаю спеціально для нього, це не входить в Instagram", - зазначила артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко заговорила про перший шлюб свого чоловіка. Акторка зізналась, чи мала розмову з колишньою дружиною Андрія Федінчика.

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