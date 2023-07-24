Наталка Денисенко влучно відповіла хейтерам, які розкритикували її фото у купальнику: "Повеселило"

Українська акторка Наталка Денисенко зіштовхнулася із критикою в Мережі після того, як показала себе в купальнику на відпочинку в Туреччині.

Напередодні свого повернення до України знаменитість поділилася фото у відвертому мінібікіні білого кольору, яке ледь прикрило її груди, після чого коментатори "закидали" зірку негативною критикою в бік її зовнішності та звинуватили в тому, що вона публікує недоречний контент.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Втім, засмучуватися через коментарі хейтерів Наталка не стала. В наступній публікації акторка звернулася до критиків та подякувала їм за таку активність на її сторінці.

"Це був дійсно дуже гарний відпочинок! Попереду на мене чекає багато роботи для українського ТБ і декілька благодійних заходів, тож я готова працювати! Дякую всім хейтерам за таку активність під моїм попереднім дописом. Сумно, звичайно, що незвичний купальник і природне підтягнуте тіло викликають у людей бажання писати колючі коментарі, але це навіть повеселило (бо я точно знаю, що саме спонукає людей писати подібне), адже найголовніше для мене те, що сказав про ці фото мій чоловік! І особливо дякую моїм приємним підписникам за щиру любов! Це взаємно! Саме заради вас я тут", - звернулася до підписників Наталка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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