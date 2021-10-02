Наталка Денисенко вперше прокоментувала скандальну бійку свого чоловіка у Києві

Акторка поділилася, що добре знає коханого і розуміє, чому він зірвався.

Український актор Андрій Федінчик влітку цього року потрапив у гучний скандал.

Так, знаменитість влаштував вночі бійку в Подільському районі Києва. На відео, яке з'явилося в Мережі, було видно, як зірка їхав зигзагами на електросамокаті дорогою, а коли водій машини посигналив йому, Федінчик підбіг до чоловіка і накинувся на нього.

Дружина Андрія, акторка Наталка Денисенко вперше прокоментувала скандал. У програмі "Зірковий шлях" вона пояснила поведінку обранця тим, що він дуже стомився через перенесений коронавірус та роботу.

Андрій Федінчик / instagram.com/andreyfedinchik

"Коронавірус зруйнував всі твої клітини, і тут тобі треба йти на роботу знову, вставати о 6 ранку, текст вчити. Андрій взагалі схильний до переживань. Якщо я поплачу п'ять хвилин і вже щаслива, то він може цілий день переживати. У нас дуже багато роботи, і я бачила, що з ним щось відбувається, що йому треба відпочити, йому треба переключитися", – поділилася зірка.

Наталка зауважила, що Федінчик хотів поїхати на дачу та побути наодинці, але не складалося. Тоді він напився і вилив агресію на незнайомих людей. Каже, що алкоголь затуманив його розум.

Артистка додала, що на ній агресія чоловіка ніколи не відображалася, але вона завжди знала, що у Федінчика є така риса характеру. Втім, Денисенко зазначила, що після бійки не одразу підтримала коханого, хоча, чоловік сильно каявся і жалкував про скоєне.

instagram.com/natalka_denisenko

У той період у подружжя була криза в стосунках і скандал допоміг переглянути проблеми. Федінчик все ж звернувся за допомогою до психотерапевта і досі проходить курс. Актору стало морально ліпше, коли його стали підтримувати друзі та колеги.

"Будемо відверті, якби це був якийсь дядько Петя, який пішов, випив і покричав посеред дороги, ліз битися, то ніхто б про це не згадав. А тут вийшов актор Андрій Федінчик, прекрасний чоловік, сім'янин, чудовий батько, і звичайно всі: "О, зараз ми зробимо сюжетий, ой, Андрій Федінчик проколовся, зараз ми на всю країну все це розкажемо". Звичайно, який матеріал! Тому з іронією я до цього ставлюся, і вже із вдячністю, тому що це гарний урок", - додала Денисенко.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / instagram.com/natalka_denisenko

Зауважимо, за день після бійки Федінчик з синцями на обличчі прокоментував скандальну подію. Знаменитість перепросив за свою поведінку і запевнив, що шкодує про скоєне.

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