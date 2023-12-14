Наталка Денисенко вперше розповіла, чи мала розмову з першою дружиною Федінчика

Українська акторка Наталка Денисенко, яка нещодавно показала рідксісне селфі з чоловіком-захисником Андрієм Федінчиком, розповіла про зародження їхніх стосунків.

Раніше у своїх інтерв'ю Денисенко зізнавалася, що коли вони з Федінчиком зустрілися, він перебував в офіційному шлюбі. Артисти познайомилися під час кастингу серіалу "Клан ювелірів". Тоді, каже Денисенко, Андрій їй сподобався, але вона не будувала жодних ілюзій щодо нього, бо знала, що він одружений:

"В нас така історія кохання. Я знала, що у нього є дружина. І він мені подобався як людина, професіонал, чоловік. Я розуміла, що в мене ніколи не буде ним якихось романтичних стосунків, тому що він зайнятий. У мене не було такого: "Все, я закохана", - зізналася Денисенко під час розмови для YouTube-проєкту Нати Романко.

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Артистка додала, що не було такого, що перша дружина Федінчика хотіла з нею поговорити. Оскільки, наголосила акторка, вони з Андрієм не перебували у стосунках, коли він оголосив першій дружині, що хоче розлучитися:

"Такого не було, що мені треба поговорити, або вона хотіла. Тому що ситуація була наступна. Ми з Андрієм навіть не починали стосунків, коли він їй вже сказав, що він хоче бути зі мною і з нею розійтися", - прокоментувала Наталка.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

За словами акторки, вона б ніколи не стала зустрічатися з одруженим чоловіком:

"Мені було соромно про ті почуття. Як це, закохатись у чоловіка, у якого є дружина. Є між нами хімія. Але якби він мене покликав кудись, я точно сказала б ні. У мене ніколи не було стосунків, що я коханка. І в таких відносинах я не буду", - зазначила Денисенко.

Наталка пригадує, коли Федінчик розповів їй про розлучення з ексдружиною і свої почуття до Денисенко:

"І тут в один знімальний день він приходить розбитий вщент, від нього пахне алкоголем. І він каже, що сказав своїй дружині про кохання до мене. Було боляче, звичайно. Мене совість мучила. Я поставила себе на її місце", - зізналася акторка.

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Врешті, Денисенко поділилася, що вдячна Федінчику, що вона не стала коханкою і що він був чесний і з нею, і з першою дружиною:

"Він був повністю чесний перед нею. Дякую йому, що я не була коханкою, тому що це теж для жінки важливо. Він одразу сказав і мені, і їй. Так, це було дуже важко і дуже болюче. Це було таке пекло, тому що розлучення і ми себе винили, в тому, що от у нас кохання, а ми розбили сім'ю. Ну, все нормально, в його колишньої в порядку все життя, вона молода, гарна жінка. У житті може бути що завгодно", - розповіла Денисенко.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко поділилася, як з чоловіком Андрієм Федінчиком, який зараз боронить Україну на передовій, підтримує пристрасть у стосунках. Артистка не стала приховувати, що надсилає коханому пікантний контент.

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