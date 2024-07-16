Наталка Денисенко вперше відповіла на звинувачення колеги у крадіжці її ідеї курсу з голосу

Українська акторка Наталка Денисенко відреагувала на претензію її колеги, акторки Єлизавети Майської щодо плагіату у неї її ідеї авторського курсу з голосу.

За словами Наталки, вона створила курс, спираючись виключно на свої знання та не використовувала чужих методологій. Натомість такі скарги з боку Єлизавети вважає наклепом і тому запідозрила її у спробах перешкодити існування її авторського курсу з голосу. Зокрема, акторка наголосила, що Майська ще заздалегідь купила її курс і за збігом обставин через місяць почалися проблеми з сайтом для навчання.

"Моя совість чиста. З упевненістю можу сказати, що мій курс є унікальним. Це мої знання і мій досвід. Я нічого не крала і не маю виправдовуватися тут, бо це наклеп. Я навіть думала подати якийсь позов за наклеп, але це не у моєму стилі. Я так низько не можу опуститися. Можливо, заздрощі чи злість. Спочатку "полетів" сайт з моїм навчанням, потім за місяць до цього ця дівчина купила навчання. І згодом зателефонувала і сказала, що я вкрала не її курс, а лендінг. У мене в описі є словосполучення, що мій курс відкриє силу голосу, а сила голосу – це типу її якась назва", - розповіла Наталка у коментарі ЖВЛ.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Зазначимо, на початку серпня акторка Єлизавета Майська звинуватила Наталку Денисенко в крадіжці ідеї її авторського курсу з голосу. Окрім того, Майська зазначила, що її колега застосувала у рекламуванні цього навчання схожі з нею фрази. Ба більше, акторка долучила до справи юристів і разом з ними готувалася висунути Денисенко претензію.

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