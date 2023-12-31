Наталка Денисенко вперше за довгий час зустрілася з чоловіком-військовим і повідомила радісну новину

Українська акторка Наталка Денисенко вперше за довгий час зустрілася з чоловіком-військовим, актором Андрієм Федінчиком.

До слова, у своєму Instagram артистка розповідала, що вирушила із 6-річним сином Андрієм до Одеси. Як зізналась знаменитість, вона не планувала цю подорож, однак важливі обставини змусили її поїхати з Києва.

"Насправді поїздка саме сюди була спонтанною…Трохи пізніше розповім, чому ми приїхали саме сюди…", - поділилася артистка.

Допис Наталки Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Згодом Наталка зізналась, що головна причина її поїздки до Одеси – це чоловік. Річ у тім, що 31 грудня – це неділя, тож Андрію Федінчику дозволили приїхати на один день до дружини. Акторка неабияк тішиться, що зустріне Новий рік разом із коханим.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Ось і найголовніша причина, чому ми приїхали сюди. Нам пощастило, що 31 грудня – неділя. У вихідний чоловікові вдалося приїхати до нас на один день", - поділилася акторка.

Наталка Денисенко з чоловіком та сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, дружина ведучого Григорія Решетніка Новий рік зустріне теж не в Києві. Христина вже розсекретила, куди разом із синами поїхала зі столиці.

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