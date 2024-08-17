Наталка Денисенко вперше за тривалий час показалася з чоловіком-військовим і довела Сумську до сліз

Українська акторка Наталка Денисенко вперше за тривалий час показалася з чоловіком-військовим, актором Андрієм Федінчиком.

Коханий знаменитості від початку війни служить в лавах ЗСУ. Подружжю вкрай рідко вдається зустрітися. Однак Федінчика вперше за тривалий час відпустили додому. Про це повідомила Наталка Денисенко і в Instagram опублікувала щасливе фото, де вона зображена в обіймах коханого.

Як поділилася акторка, нині вона неабияк щаслива. Наталка Денисенко та Андрій Федінчик вперше від квітня зустрілися.

"Без зайвих слів. Мій найщасливіший вираз обличчя від квітня місяця!" – поділилася з користувачами акторка.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Чимало підписників відреагували на знімок Наталки Денисенко з чоловіком. Не минула повз фото й акторка Ольга Сумська. Знаменитість зізналась, що зворушливий знімок Денисенко з Федінчиком просто довів її до сліз.

"Мої голуб'яточки! Зустрілись! Плачу", - написала у коментарях Ольга Сумська.

Нагадаємо, чимало відомих чоловіків нині служать в лавах ЗСУ. Коханий співачки Наталки Карпи теж захищає Україну від російських окупантів. Нещодавно виконавиця показувала, як чоловік з передової привітав її з днем народження.

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