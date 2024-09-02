Наталка Денисенко з чоловіком-воїном показалися на лінійці сина-першокласника: "Не можу повірити"

Українська акторка Наталка Денисенко показала, як з чоловіком, актором, а нині військовослужбовцем Андрієм Федінчиком вели їхнього сина Андрія до першого класу.

Так, у фотоблогу акторка показала, як зранку з коханим вони проводжали за руку маленького Андрія на шкільну лінійку до приватної школи у Києві. Для важливої події хлопчик одягнув вишиванку. На святі школярик познайомився зі своєю першою вчителькою, відвідав клас, де навчатиметься, і навіть встиг виголосити свою мрію перед усіма гостями лінійки. І зізнався, що хотів би "стати потягом або ракетою".

Наталка Денисенко з родиною / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з родиною / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Син Наталки Денисенко з вчителькою та однокласниками / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Ми з Андрієм Федінчиком ведемо нашого любого синочка в перший клас. Я не можу повірити. Все, наш синочок школярик", - написала Денисенко.

Водночас зіркове подружжя поділилося своїми емоціями. Так, Наталка пожартувала, що чоловік вже починає перейматися за першокласника, бо попереду стільки всього цікавого чекає, а вона тим часом висловила свою гордість за сина.

"Батько першокласника нащупує пульс. Я вважаю, що Андрійко – унікальна людина! Все, що він каже і робить – викликає у мене захват і любов!", - додала артистка.

Наталка Денисенко з родиною / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Син Наталки Денисенко з вчителькою та однокласниками / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, нещодавно ведучий Тімур Мірошниченко розчулив, як його названа донька Ангеліна вперше пішла до школи разом зі своєю сестричкою Мією.

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