Наталка Денисенко зачарувала розкішною підводною фотосесією

Акторка поділилася ефектними знімками.
Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, яка нещодавно у самій лише піні звабливо позувала у ванні, потішила прихильників чарівним підводним фотосетом.
На своїй сторінці в Instagram акторка додала ефектні знімки з фотосесії задля якої занурилася під воду. Так, на світлинах Денисенко позує у білому суцільному купальнику. Рудоволоса Наталка, наче морська богиня у піні, постає огорнутою у білу вуаль.
"Це було одне з самих неймовірних і складних знімань в моєму житті! Але погляньте на результат...", - написала у дописі знаменитість.
"Після цього досвіду, я точно зможу зіграти якусь русалоньку", - додала акторка.
Чуттєва та ніжна фотосесія зірки неймовірно припала до душі її шанувальникам. Фолловери зазначили, що фото Наталки просто естетична насолода для очей.
- Які легкі і прекрасні фото. Красуня
- Це неймовірно! Неймовірно гарно!
- Усі фото чудові і ви на них неперевершена!
Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко разом з чоловіком поновила шлюбні обітниці. Пара вчетверте одружилася у Єгипті.