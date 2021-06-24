Наталка Денисенко зачарувала розкішною підводною фотосесією

Акторка поділилася ефектними знімками.

Зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, яка нещодавно у самій лише піні звабливо позувала у ванні, потішила прихильників чарівним підводним фотосетом.

На своїй сторінці в Instagram акторка додала ефектні знімки з фотосесії задля якої занурилася під воду. Так, на світлинах Денисенко позує у білому суцільному купальнику. Рудоволоса Наталка, наче морська богиня у піні, постає огорнутою у білу вуаль.

instagram.com/natalka_denisenko

"Це було одне з самих неймовірних і складних знімань в моєму житті! Але погляньте на результат...", - написала у дописі знаменитість.

instagram.com/natalka_denisenko

"Після цього досвіду, я точно зможу зіграти якусь русалоньку", - додала акторка.

instagram.com/natalka_denisenko

Чуттєва та ніжна фотосесія зірки неймовірно припала до душі її шанувальникам. Фолловери зазначили, що фото Наталки просто естетична насолода для очей.

Які легкі і прекрасні фото. Красуня

Це неймовірно! Неймовірно гарно!

Усі фото чудові і ви на них неперевершена!

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко разом з чоловіком поновила шлюбні обітниці. Пара вчетверте одружилася у Єгипті.

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