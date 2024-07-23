Наталка Денисенко захопила фото з сином і розкрила, чим він як дві краплі води схожий на Федінчика

Українська акторка Наталка Денисенко захопила рідкісними фото з 6-річним сином від чоловіка, актора Андрія Федінчика.

Наразі артистка разом із Андрійком перебуває у відпустці. Сімейство насолоджується відпочинком у Туреччині. Якщо ж своїх фото Денисенко вже встигла опублікувати чимало, то з сином – взагалі немає. Як пояснила знаменитість, Андрійко не полюбляє фотографуватись. Та Наталка таки змогла вмовити хлопчика зробити декілька яскравих кадрів, якими вона вже встигла поділитися в Instagram.

Наталка Денисенко з сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

На фото акторка позувала разом із сином на тлі неймовірної природи. Артистка постала поруч із Андрійком, ніжно обійнявши його. До речі, на рідкісних кадрах можна помітити, як син зірки кіно з роками змінюється.

Окрім того, Наталка Денисенко розкрила, чим син схожий як дві краплі води на Андрія Федінчика. Виявляється, актор теж не любить фотографуватись. Тож, Андрійко перейняв це від тата.

"Ви навіть не уявляєте, чого мені вартували ці фото! Синочок - такий красунчик, а фотографуватися не любить. Андрію, твоя школа! Тому ці світлини для мене на вагу золота. Моє серце в цьому хлопчику", - поділилася артистка.

Наталка Денисенко з сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

До слова, сам Андрій Федінчик нині служить в лавах ЗСУ. Тим не менш, на фото дружини з сином він вже відреагував коротким коментарем: "Мої рідні".

Нагадаємо, нещодавно співачка Юлія Саніна вперше за час повномасштабної війни показала свого сина. Солістка The Hardkiss продемонструвала, як 8-річний Данило підріс та помітно змінився.

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