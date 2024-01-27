Наталка Денисенко замилувала фото підрослого 6-річного сина від чоловіка-військового

Українська акторка Наталка Денисенко потішила шанувальників сімейним контентом.

У своєму фотоблогу знаменитість опублікувала серію світлин з 6-річним сином Андрієм від чоловіка-військового, актора Андрія Федінчика. Так, Наталка з сином попозували у фотостудії. На зображенні вона ніжно обіймає Андрія-молодшого й усміхається разом з ним. Позаду них видніється декорація, яка створює атмосферу казкового лісу з вогниками під час заходу сонця.

Наталка Денисенко з сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також Денисенко поділилася своїми відчуттями, коли перебуває поруч з сином поза об'єктивами камер. Так, за її словами, вдома з 6-річним сином вона почувається в іншому вимірі. Щоправда, зірка зізнається, що у їхній родині наразі бракує тата, який боронить Україну у складі ЗСУ.

Син Наталки Денисенко і Андрія Федінчика / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Мій синочок, який дає триматися моїй посмішці, не дивлячись на щоденну страшну реальність. У нього є свій світ, де я – доросла мама, яка точно скаже, що все буде добре, і захистить в будь-якій ситуації. Тож, переступаючи поріг, я заходжу і в свій світ, де є моя дитина, для якої я роблю щастя, тепло і світло. У нашому домі спокій, мир, мультики, пахуча їжа і начебто безпека, і все-все добре. Тільки тата не вистачає вдома", - розчулила акторка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко вперше за довгий час зустрілася зі своїм чоловіком-військовослужбовцем Андрієм Федінчиком. Вони разом з їхнім сином провели час в Одесі.

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