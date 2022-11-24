Наталка Денисенко замилувала фото з підрослим сином-копією Федінчика

Українська акторка Наталка Денисенко на честь Дня сина, яке відзначають 22 листопада, поділилася з шанувальниками зворушливими кадрами зі своїм сином Андрієм.

На сторінці в Instagram артистка запостила милі світлини, зроблені у неї вдома. На знімках Наталка та малий Андрійко зображені на дивані. Денисенко щиро усміхається, а 5-річний син ніжно обіймає маму.

Наталка Денисенко з сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Вчора був день сина. Але всі ми прекрасно знаємо що ми, мами, думаємо про своїх діток 24/7. Ну хіба не так? Бо це наше щастя і наша душа. Але ці фото ще не були у стрічці, тому ловіть карусель нашої з сином любові", - підписала фотографії зіркова мама.

Наталка Денисенко з сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Підписники сторінки Денисенко зізналися, що фото їх дуже зворушили, а також зазначили, що маленький Андрійко дуже схожий на свого батька, чоловіка Наталки, актора Андрія Федінчика: "Ох, Наталко, росте ще один любитель жінок", "Ой, які ж очі у цього хлопця! Красень", "Які ви гарні. Стільки ніжності та любові", "таткова копія", "як він схожий на Андрія", "вибач Наталко, але Андрюша – копія Федінчика".

Нагадаємо, не так давно Наталка Денисенко поділилася, на які кошти з родиною живе під час війни. Зараз чоловік Наталки, актор Андрій Фединчик несе службу у лавах ЗСУ, сама Наталка волонтерить та організовує благодійні вечори поезії.

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