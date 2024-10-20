Наталка Денисенко здивувала, що їй пропонували росіяни під час війни: "Була така система"

Українська акторка Наталка Денисенко висловилася про зміну своєї позиції під час повномасштабного вторгнення.

Артистка деякий час після початку війни на сході України 2014 року продовжувала співпрацювати з росіянами на знімальних майданчиках в Україні. Зараз Наталка визнає, що їй соромно за колишні рішення. Як говорить акторка, тоді вона не усвідомлювала масштабів трагедії й не звертала особливої уваги на злочини РФ на території України.

"Я просто жила в якомусь рожевому світі. Я пам'ятаю, що навіть приїжджали актори з Росії, і ми обговорювали, що якось це ж вирішиться. Напевно, це велика заслуга пропаганди російської і недостача українізації. Тому що нам ніхто з екранів, телевізорів, в соцмережах не казав: "Люди, прокиньтеся, війна". Те, що прийшли забирати наші землі, я не розуміла. Мені соромно, але з іншого боку я розумію, що по-іншому я не могла, тому що у мене не було такого ресурсу", - розповіла Наталка в інтерв'ю "Українській правді".

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Вже під час повномасштабного вторгнення Денисенко кардинально змінила свої погляди на життя та кар'єру й тепер навідріз відмовляється від усіх пропозицій з боку російських кіновиробництв.

"Я не хочу мати жодних стосунків з росіянами. Ще пів року чи рік тому у мене були пропозиції від якогось російського режисера знятися у Європі. Він навіть писав англійською мовою. Звичайно, що ми просто ігнорували. Співпраця з росіянами вже давно неможлива", - пояснила зірка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Озираючись назад, Наталка усвідомлює, що свого часу до росіян на знімальних майданчиках поваги було в рази більше, ніж до українців. До того ж головні ролі зазвичай надавалися саме російським акторам. Проте знаменитість каже, що зараз дуже тішиться повним викоріненням російських проєктів з України.

"Українські актори завжди були меншовартісними, тому що кіно і серіальне виробництво було в такій системі, що, наприклад, наш і російський телеканал об'єднуються, знімають і потім продають. Знімати у нас набагато дешевше. Наші актори коштують набагато дешевше. Російських зірок на головні ролі привозять сюди (до України - прим. ред.), платять дуже класні гонорари, а всіх інших набирають дешевих на маленькі ролі. Якщо для росіян були нормальні умови, то українських акторів – м'яко кажучи гірші. Була така система, пропаганда", - приголомшила акторка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко показалася з чоловіком-воїном і замилувала, як вони вітали сина з 7-річчям.

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