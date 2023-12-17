Наталка Денисенко здивувала, як під час війни до неї звернувся режисер із Росії: "Писав англійською"

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла, як під час повномасштабної війни до неї звернувся режисер із країни-агресорки Росії.

Знаменитість говорить, що він написав їй англійською мовою, мовляв, якщо вона побачить російську, то взагалі не читатиме. Російський режисер пропонував Наталці знятися у своєму фільмі. Денисенко була здивована такою пропозицією, однак її відповідь була категоричною – вона послала його слідом за кораблем.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Він написав англійською мовою, що от є такий фільм, що він знімає в Європі, пише англійською, бо знає, що російською ви одразу ні. Одразу йому написала, що ні, до побачення. Russia is a terrorist state!" – пригадала Денисенко на шоу "Ближче до зірок".

Акторка говорить, що в неї нині вистачає роботи в Україні, звісно, в менших обсягах, аніж було до війни. Також під час повномасштабної війни у Наталки зменшився заробіток.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Те, що ми працюємо, це вже добре. Можемо кинути донат. Ти, звичайно, думаєш, що потрібно заробляти на сім'ю, на дитину, на життя, але під час війни вже немає такого, що треба заробити більше. Вже трохи інші пріоритети", - зазначила знаменитість.

Наталка Денисенко також зізналась, що чудовий дохід їй приносить фотоблог. Артистка робить чимало реклами в Instagram, за що отримує кошти.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"У мене багато комерційної співпраці в Instagram. Я обожнюю робити розпакування, рекламу, огляди. Звичайно ж, я заробляю на цьому гроші", - поділилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко розповіла, як війна вплинула на її стосунки з чоловіком Андрієм Федінчиком. Також знаменитість зізналась, як коханий реагує на її відверті фото.

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