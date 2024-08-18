Наталка Денисенко здивувала, який незвичайний подарунок привіз її чоловік-військовий з фронту

Також артистка повідомила про важливе свято в її родині.

Українська акторка Наталка Денисенко разом із чоловіком-військовим, актором Андрієм Федінчиком, який нещодавно приїхав додому з фронту, вирушила до Чернігова.

В Instagram знаменитість повідомила, що в їхній родині важливе свято. Тато Наталки святкує ювілей, йому виповнилося 70 років. Тож, подружжя вирушило до Чернігова, аби привітати рідну людину.

"День народження у мого любого татуся! Сьогодні (18 серпня – прим. ред.) ювілей – 70 років. Мій найкращий друг! Мій найкращий у світі тато! Люблю", - поділилася акторка.

Тато Наталки Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

До речі, у Чернігові у бабусі та дідуся гостював 6-річний син Федінчика та Денисенко. Хлопчик вперше після тривалої розлуки зустрівся з татом. Як зазначила акторка, Андрійко був неабияк радий, адже скучив за батьком.

"Синочок був у бабусі на канікулах, скучив за нами так, що аж іскри летять з нього", - зазначила Наталка.

Андрій Федінчик з сином / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також акторка показала, як вони всією родиною святкували ювілей батька. Зокрема, Андрій Федінчик з фронту привіз особливий презент – пляшку шампанського "Артемівське". До слова, російські окупанти у Бахмуті знищили завод, де виготовлялося ігристе.

"Андрій Федінчик привіз ексклюзивне шампанське з Бахмута "Артемівське" просто зі складу. Завод, що його виготовляв, - знищений. Більше такого вже не буде", - говорить акторка.

Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Нагадаємо, днями Андрій Федінчик з фронту повернувся додому. Наталка Денисенко показувала фото з їхньої зустрічі і довела акторку Ольгу Сумську до сліз.

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