Наталка Денисенко зі сльозами на очах розповіла про невдалу операцію: "Анестезіологи поспішали"

Українська акторка Наталка Денисенко емоційно розповіла про свій невдалий досвід операції.

Знаменитість зранку повідомила своїм фанам, що сьогодні на неї чекає хірургічне втручання. Наталка дотрималася всіх рекомендацій лікаря, але все одно хвилювалася, адже це була перша операція в її житті під загальним наркозом.

"Зібралася на першу операцію в своєму житті. Нічого не їла і не пила з самого ранку, бо маю вперше загальний наркоз. Дуже переживаю", - розповіла фанам акторка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Ще до початку процедури в зірки все пішло не за планом, адже вона переплутала час операції та запізнилася на цілу годину.

"Це просто ппц... Я переплутала час операції на годину! У мене було записано на 12, а мене чекають в клініці вже з 11-ої", - сказала акторка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

А далі трапилося зовсім неочікуване. Наталка вийшла на зв'язок з фанами за декілька годин засмучена та у сльозах. Як поділилася Денисенко, їй мали видалити два зуби мудрості, але лікарі в процесі операції вирізали той, що не турбував артистку.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Я запізнилася на операцію. Я мала видаляти два зуби мудрості. Один мене тривожить, він болить. Я прокидаюсь, а в мене тільки один зуб вирваний. Я спитала, чому так, а лікар мені відповів: "Анестезіологи поспішали на операцію до військового і ми вирішили видалити вам один зуб, тому що ви запізнилися". Але справа в тому, що треба було видалити тоді той зуб, який мене турбує. А мені вирвали зуб, який взагалі мене не тривожить.", - сказала Наталка.

Денисенко зізналася, що також відчуває свою провину за те, що запізнилася, але вважає, що лікарі могли б порадитися із нею. За словами акторки, вона б погодилася на видалення одного зуба, але того, що дійсно приносить їй біль та дискомфорт.

"Я дуже засмучена. Я не розумію, чому якщо вони не встигали, не можна було запитати - який видалити, цей чи цей? Я розумію, що анестезіологи запізнювалися до військових. Я дуже поважаю нашим військових і дякую їм за захист, я розумію, що це дуже важливо. Але чому не почати з зубу, який в мене болить?", - у сльозах поділилася акторка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Після інциденту зірка попросила поради в своїх шанувальників щодо нового стоматологічної лікарні, аби все ж таки завершити операцію.

"Я просто не можу відійти від стресу. Я заплатила не малі кошти за цю операцію ... І мені не зробили те що потрібно", - поскаржилася акторка.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

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