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Наталка Денисенко зіграла у атмосферному кліпі співака-копії її чоловіка Федінчика

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Час на прочитання
2 хв
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Наталка Денисенко зіграла у атмосферному кліпі співака-копії її чоловіка Федінчика

Наталка Денисенко та Нікіта Кісельов

Артистка взяла участь у записі мініальбому співака Нікіти Кісельова.

Українська акторка Наталка Денисенко разом з композитором та співаком Нікітою Кісельовим випустили ліричний мініальбом-колаборацію.

Альбом складається з чотирьох пісень і чотирьох авторських монологів, які прочитала акторка.

"У своїх піснях я хотів провести паралель між холодом, який іноді виникає на душі та холодом, який ми відчуваємо фізично. Особливо у часи блекаутів, моменти "тепла", у будь-яких їхніх проявах, ми стали цінувати набагато більше", – розповів про альбом Нікіта Кісельов.

Наталка Денисенко та Нікіта Кісельов / ©
Наталка Денисенко та Нікіта Кісельов

Усі пісні в альбомі: "Зимно", "Прохолодно", "Заметіль" та "Сяйво" перегукуються між собою з монологами, які прочитала Наталка Денисенко.

Сьогодні відбулася прем'єра атмосферного кліпу на композицію "Прохолодно", у якому Нікіта і Наталка зіграли пару, яка фізично не може бути зараз поруч.

Своєю чергою, шанувальники Денисенко зазначили, що Нікіта Кісельов дуже схожий на її чоловіка, актора Андрія Федінчика, який зараз боронить Україну у складі ЗСУ. " Я спочатку подумала, що це Федінчик", "думала, що то чоловік, а ні", " Спочатку подумала, що на відео ваш чоловік Андрій. Чимось схожі зовні".

Нікіта Кісельов / ©
Нікіта Кісельов
Андрій Федінчик / © instagram.com/andreyfedinchik
Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Цікаво, що й сам Федінчик відреагував на колаборацію його дружини з Кісельовим: " Українські прислів'я та приказки: Хто жінці волю дає – той сам себе б'є. Жінка красива – скоро буде голова сива. У моєї жінки, крім Нестора, ще шестеро". Денисенко вже встигла відреагувати на цей коментар коханого: "Де ти це береш? Ох я б тобі влаштувала!".

Нагадаємо, днями Наталка Денисенко влаштувала імпровізовану фотосесію біля будинку за містом, у якому житиме до весни. Артистка показала, де вони з сином наразі перебувають.

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Дата публікації
Перегляди
938
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