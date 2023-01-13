Наталка Денисенко зіграла у атмосферному кліпі співака-копії її чоловіка Федінчика

Українська акторка Наталка Денисенко разом з композитором та співаком Нікітою Кісельовим випустили ліричний мініальбом-колаборацію.

Альбом складається з чотирьох пісень і чотирьох авторських монологів, які прочитала акторка.

"У своїх піснях я хотів провести паралель між холодом, який іноді виникає на душі та холодом, який ми відчуваємо фізично. Особливо у часи блекаутів, моменти "тепла", у будь-яких їхніх проявах, ми стали цінувати набагато більше", – розповів про альбом Нікіта Кісельов.

Наталка Денисенко та Нікіта Кісельов

Усі пісні в альбомі: "Зимно", "Прохолодно", "Заметіль" та "Сяйво" перегукуються між собою з монологами, які прочитала Наталка Денисенко.

Сьогодні відбулася прем'єра атмосферного кліпу на композицію "Прохолодно", у якому Нікіта і Наталка зіграли пару, яка фізично не може бути зараз поруч.

Своєю чергою, шанувальники Денисенко зазначили, що Нікіта Кісельов дуже схожий на її чоловіка, актора Андрія Федінчика, який зараз боронить Україну у складі ЗСУ. " Я спочатку подумала, що це Федінчик", "думала, що то чоловік, а ні", " Спочатку подумала, що на відео ваш чоловік Андрій. Чимось схожі зовні".

Нікіта Кісельов

Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

Цікаво, що й сам Федінчик відреагував на колаборацію його дружини з Кісельовим: " Українські прислів'я та приказки: Хто жінці волю дає – той сам себе б'є. Жінка красива – скоро буде голова сива. У моєї жінки, крім Нестора, ще шестеро". Денисенко вже встигла відреагувати на цей коментар коханого: "Де ти це береш? Ох я б тобі влаштувала!".

Нагадаємо, днями Наталка Денисенко влаштувала імпровізовану фотосесію біля будинку за містом, у якому житиме до весни. Артистка показала, де вони з сином наразі перебувають.

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