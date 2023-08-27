Наталка Денисенко зізналась, наскільки через війну впав її дохід: "Якусь копійку заробляємо"

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко зізналась, через що гнівалась на себе на початку повномасштабної війни та як впав її дохід.

За словами артистки, коли росія вторглася на територію України, у неї почалася депресія. До слова, артистці було соромно, що вона грала у кіно російською мовою, а потім ці картини ще й продавали на ринок РФ. Наталка Денисенко почувалася винною у війні та думала, що взагалі покінчить з акторською кар'єрою.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Коли почалося все, то в мене просто була така депресія... Мені здавалося, що все, нічого не буде, це кінець. Я взагалі не думала, що щось може бути. Які серіали, взагалі, чим я займалась, що я робила для своєї країни? Ми знімали серіали російською мовою, які продавали і в росію, і у нас показували, і в Казахстані...Ми думали, що це нормально… Я взагалі не розуміла, що відбувається у нас у країні. Коли це все почалося, то ти розумієш, що ти усе зробив для того, щоб ця війна відбулася. У мене був такий злам, дуже складно було. Я думала, що взагалі вже не буду ані акторкою кіно, ані озвучки. Але все-таки ми вийшли з цієї депресії, з цього занепаду", - розповіла знаменитість в інтерв'ю Анатолію Анатолічу.

Згодом Наталка змогла впоратися з депресією та почуттям провини. Також знімання картин в Україні відновилися, а артистка отримала пропозиції на ролі, на які погодилася. Щоправда, знаменитість зізнається, що нині гонорари зовсім маленькі. Якщо раніше Наталка могла відкласти кошти та назбирати на якісь коштовні покупки, то нині ж вистачає лише на життя та донати для військових.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Зараз відверто я кажу, що гонорари дійсно взагалі не ті. Ми просто працюємо, тому що нам хочеться працювати. Якусь копійку заробляємо. Раніше були гідні гонорари, які ти міг відкласти. Ми з чоловіком працювали і купили квартиру, машини. Зараз ти не можеш собі це дозволити. Зараз донати і на твоє життя. Але це українською мовою, це наше виробництво, наші актори", - зізналась знаменитість.

Нагадаємо, раніше співак Тарас Тополя розповів про свій заробіток під час війни. Окрім того, музикант зізнався, скільки витрачає на місяць.

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