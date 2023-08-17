Наталка Денисенко зізналась, як її чоловік змінився за час служби в ЗСУ: "Став іншою людиною"

Також артистка розповіла, як часто їй вдається бачитися та спілкуватися з Андрієм Федінчиком.

Українська акторка Наталка Денисенко зізналась, як її чоловік, актор Андрій Федінчик, змінився за півтора року служби в лавах ЗСУ.

Артистка зізналась, що в неї складається таке враження, ніби її коханий став зовсім іншою людиною. Однак і сама знаменитість теж змінилася, адже війна вплинула на погляди всіх. Також Наталка переконана, що коли Україна переможе у війні і всі військові нарешті повернуться додому, то їхнім дружинам потрібно буде заново вивчати своїх чоловіків.

"Іноді думаю, що після завершення війни мені потрібно буде заново знайомитися зі своїм чоловіком. Він став іншою людиною. Але війна змінила й мене, мої погляди на життя, моє ставлення до культури, мови, країни… Абсолютно до всього! Думаю, всіх дружин військових очікує випробування. Нам потрібно буде вчитися жити разом із нашими коханими заново", - розповіла акторка в інтерв'ю "24 Каналу".

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також Наталка зізналась, що їй пощастило в плані зустрічей з чоловіком. Тривалий час Федінчик служив у Києві, хоча їздив у відрядження. Також нещодавно знаменитість бачилася з коханим.

"Мені трохи більше пощастило в цьому плані, я бачила чоловіка частіше. Він кілька місяців був у відрядженні 2022 року, потім служив у Києві, потім ще близько п'яти місяців був у відрядженні. І знову повернувся. Я його бачила нещодавно, коли був на навчаннях", - поділилася акторка.

Окрім того, Федінчик постійно перебуває на зв'язку з Денисенко. Наталка також зізналась, що хоче, аби їхнє життя було таким, як і раніше. Однак акторка розуміє, що в умовах війни це просто неможливо.

Наталка Денисенко і Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"Мені дуже пощастило, що чоловік постійно на зв'язку. Що має змогу відповідати мені, і я дуже це ціную. Хочеться, щоб у нас було звичайне життя, як раніше. Але розумію, що це неможливо в умовах війни", - зізналась артистка.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко у незвичайний спосіб прокоментувала скандал з Володимиром Остапчуком, який заявив, що йому не подобаються неголені жінки.

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