Наталка Денисенко зізналася, що надсилає інтимні фото Федінчику, який служить у ЗСУ: "Він потребує"

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася пікантними подробицями особистого життя.

Так, в інтерв'ю Маші Єфросиніній Денисенко зізналася, що інколи надсилає свої інтимні фото чоловіку, актору Андрію Федінчику, який зараз служить у ЗСУ.

"Коли мій чоловік у відрядженні, він навіть просить мене, щоб я йому надсилала якісь гарні фотки. Зараз він прям потребує. Бо коли ти десь далеко, і тут тобі відправляють такі фоточки, то це якраз те, що може підтримати. А коли світлина потрібна терміново, то процес йде дуже швидко. Розказую такий інтим! От у мене навіть було таке, що приходжу дуже втомлена з роботи, а Андрій пише: "Ну, що ти там?" І я одразу думаю: "Треба зробити гарну фоточку!". Швиденько вдягаю щось гарне з пуш-апом, там і так, і отак стану. Все, надіслала, видихнула. Бо розумію, що йому це дуже важливо", - розповіла Денисенко.

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Також акторка поділилася, що їхнє кохання з Федінчиком з роками лише зміцнюється, а зв'язок стає глибшим. Денисенко не приховує, що її мучили думки про те, як вони будуть на відстані підтримувати зв'язок. Також Наталка розповіла, що іноді вони з чоловіком можуть посваритися через його ревнощі. Але вона розуміє коханого:

"Я хвилювалася, що ж буде, адже Андрій так надовго пішов. Думала, як ми далі житимемо. Але згодом, коли він приїхав з відрядження, побачила: "О, наче мій чоловік". Попри все кохання є. Навіть з'явилося більше пристрасті й чуттєвості. Останнє, через що ми нещодавно сварилися, це ревнощі. Взагалі я думала, що мій чоловік не ревнивий! Швидше за все, він переймався, що я тут одна, така гарна, граю вистави, в мене є постійна увага глядачів. А він десь далеко. І йому здавалося, що це небезпечно. Хоча мене просто не збуджують інші чоловіки, лише мій!" – поділилася Денисенко.

Нагадаємо, раніше Наталка Денисенко зізналася, на скільки впав її дохід через повномасштабну війну.

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