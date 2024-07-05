Наталка Денисенко зізналася, як підтримує стосунки з чоловіком, який служить в ЗСУ: "Важкі часи"

Українська акторка Наталка Денисенко розповіла про стосунки на відстані зі своїм чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який служить в ЗСУ.

Як зізнається Наталка, доволі непросто зберігати здорові стосунки в складних умовах, проте вони з коханим намагаються робити це різними методами. Зокрема, зірка наголосила, що варто не забувати присвячувати час романтиці й підтримці одне одного. І додає, що Андрій інколи тішить її сюрпризами навіть на відстані.

Наталка Денисенко з чоловіком Андрієм Федінчиком / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

"У нього така посада, що періодично ми бачимось. Звичайно, буває таке, що кілька місяців без зустрічей. Але я, як жінка, вважаю своїм обов'язком підтримувати романтичні стосунки, роблю для цього все. Та й чоловік мій молодець. Він пам'ятає, що треба казати теплі слова, інколи надсилає квіти. Розумію, що в нас не найгірше становище і просто вдячна за все, що є в моєму житті. Зараз справді важкі часи, у наших чоловіків інші цілі, інші думки, тому для свого стану треба самим творити романтику: піти на масаж, сказати собі приємні слова тощо. Робити все для того, щоб підтримувати власний рівень концентрації любові", - розповіла Денисенко в інтерв'ю "24 каналу".

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко втрапила в скандал. Так, акторка Єлизавета Майська звинуватила колегу в крадіжці її авторського курсу з голосу й пояснила чому.

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