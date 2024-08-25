Наталка Денисенко зустрілася з чоловіком-військовим і показала, як вони відсвяткували особливий день

Родина проводить час у Карпатах.
Українська акторка Наталка Денисенко показала, як проводить відпустку з чоловіком, актором, а нині військовослужбовцем Андрієм Федінчиком.
Так, у фотоблогу Наталка раніше вже ділилася, що її коханий повернувся з фронту у відпустку провести разом з родиною трохи часу. Тож, разом з сином Андрієм вони не гаяли часу й поїхали до мальовничих Карпат. Саме серед гір родина святкувала важливе державне свято – День Незалежності України. З нагоди особливого дня вони одягли вишиванки та влаштували імпровізований фотосет на полонинах. На зображенні обранець Денисенко ніжно її обіймає.
Також акторка поділилася, що з чоловіком і сином вони відвідали місцевий ресторан, де за святковим столом з традиційними стравами зустріли 33-річчя України.
"Найкращий День Незалежності. Справжній український кайф. Хочу залишити це тут. Велике щастя відчувати, що ти живеш це життя недарма! У нас – подих свободи. Слава Україні. Слава ЗСУ. Слава нації. Україна понад усе", - привітала Наталка всіх українців зі святом.
Нагадаємо, решта українських зірок також долучилися до привітань з Днем Незалежності України й розповіли, що для них означає це державне свято.
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