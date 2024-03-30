Наталка Денисенко зворушила фото з чоловіком Федінчиком, який служить в ЗСУ: "Найкращий вечір"

Артистка показала, як вони проводять час у родинному колі.
Українська акторка Наталка Денисенко вперше за тривалий час зустрілася з чоловіком, актором Андрієм Федінчиком, який боронить нашу країну на передовій.
У своєму фотоблогу знаменитість опублікувала затишне фото, зроблене вдома з чоловіком, який, вочевидь, приїхав у відпустку. Так, у кадрі видно, як вона разом зі своїм коханим відпочиває ввечері. До слова, також на світлині присутній їхній 6-річний син Андрій, який прямує до батьків поніжитися перед сном. Подробиць зустрічі знаменитість розсекречувати не стала.
Окрім того, Наталка зізналася, що саме такий вигляд мають найщасливіші моменти у її житті. І додала, що хоче частіше бути у повному складі родини й не переживати довгі розлуки з чоловіком Андрієм.
"Найкращий вечір в найкращій компанії, якій тільки можна уявити. Як же хочеться, щоб так було завжди", - зворушила зірка серіалу "Кріпосна".
Нагадаємо, нещодавно 51-річний український співак-захисник Олександр Положинський розповів про операції, які переніс днями, й чим тепер займатиметься.
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